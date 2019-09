Rendez-vous festif à la Maison natale de Ronsard

Le public est toujours fidèle au rendez-vous pour la Journée des Goûts Réunis au manoir de La Possonnière. C’est que le succès de cette journée festive ne se dément pas et qu’il est toujours aussi plaisant de profiter du charme centenaire du lieu et des couleurs de la nature !

Comme toujours, un marché artisanal et gourmand accueillera les amateurs de produits de qualité. Il sera possible de déjeuner au soleil et de participer aux divers jeux et animations proposés par l’association Pierre de Ronsard. Une sortie idéale pour toute la famille !

Au programme, de 10h à 18h :

Le traditionnel marché avec de nombreux exposants proposant des produits locaux de qualité, des spécialités de terroir venues de régions voisines ou lointaines.

La cuisson du pain et des fouées dans le four à bois du manoir. Les visiteurs pourront assister à ce spectacle toujours fascinant et faire provision de ces saveurs d’un autre temps.

Possibilité de se restaurer à midi et dans l’après-midi, en pique-niquant avec des produits achetés sur place ou en s’installant autour de camions-restaurants. Du nouveau cette année : «Le Fournil d’Antoine et Laura» nous proposera des préparations salées et sucrées qui font le succès des jeunes et sympathiques boulangers de Ternay !

Des artisans proposeront leurs créations ou travailleront sous les yeux du public. En l’honneur de l’Année Leonardo da Vinci, un jeune tailleur de pierre, J. Marchand, fera démonstration de son art en sculptant une frise inspirée des ornementations Renaissance.

Initiation au tir à l’arc, avec «Les Archers de Varennes», pour les petits comme les grands.

De nombreux jeux, énigmes et jeux de piste – sur le goût mais aussi la poésie, les motifs architecturaux du manoir, la musique – animés par les bénévoles de l’association.

Des lectures gourmandes au coin du feu, dans la Cave des Pèlerins.

Enfin la principale originalité de cette édition 2019, un spectacle de marionnettes tout public donné à 16h dans la grange par la Compagnie Intermezzo, avec Stéphanie Rondot, conteuse et Emanuela Bonini, comédienne-marionnettiste. Organisé sous le label «Viva Leonardo da Vinci ! 500 ans de Renaissance(s] en Centre Val de Loire», il a connu un très vif succès cet été dans les châteaux de la Loire participant à l’opération. «Giovanni est nettoyeur de plaques de rues. Il est arrivé en France sans savoir parler le français et dans son Italie natale, il a peu fréquenté l’école. Mais il sait que sur la plaque du square Léonard de Vinci, il y a une faute, car on dit Leonardo da Vinci…»

Dimanche 29 septembre, de 10h à 18h, Couture-sur-Loir

Accès au site : 3 €

Renseignements : rvposso@yahoo.fr 07 71 25 80 42

Le Petit Vendômois