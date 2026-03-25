Le Bouchon revient

En 2026, Le Bouchon de Blois organisé par l’association Ville Accueillant en Liberté les Véhicules d’Epoque (VALVE) fêtera sa 10e édition du 24 au 26 avril avec pour la deuxième fois la venue de nombreux véhicules des années 1900 aux années 1990 à Vendôme le dimanche toute la journée. Le Bouchon de Blois débutera donc à Blois dès le vendredi soir. Son concours d’élégance et sa parade traditionnelle dans les rues de la préfecture le samedi marqueront cette date anniversaire. Puis, dimanche 26 avril, les nombreux véhicules prendront la direction de Vendôme pour le Bouchon Historique de la ville et de nombreuses manifestations aux Grands Prés.

Pour tout savoir sur cette 10e Edition du Bouchon de Blois du 24 au 26 avril : Pour tout savoir sur cette 10e Edition du Bouchon de Blois du 24 au 26 avril : bouchondeblois.com