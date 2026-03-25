Bunny-Magie à Vendôme

Le Vendômois accueillera samedi 25 avril pour la première fois un Festival de Magie avec de grands noms à l’affiche lors d’une journée entièrement consacrée à cet art de l’illusion.

Depuis la nuit des temps, l’illusionnisme a souvent été considéré comme un art mystérieux. Le public sait évidemment aujourd’hui qu’il y a un «truc» que l’on cherche à percevoir mais on prend tous plaisir à s’émerveiller devant ces magiciens. En ce mois d’avril, l’association Loir Evènements créée par Laurent Boiset nous transportera dans ce monde féerique où tout est faux et vrai à la fois. Associé au Vendômois Maxime Minerbe, qui a remporté en septembre avec son spectacle «Voilà c’est magique» joué partout en France et à l’international le prestigieux Trophée Robert-Houdin du «Meilleur spectacle magique de l’année 2025/2026 », Laurent Boiset s’est appuyé sur son réseau et toutes ses connaissances du milieu pour monter le festival.

«En une soirée, les spectateurs pourront voir sur scène pendant 2 h de show, plusieurs techniques de magie avec 8 magiciens internationaux d’Angleterre, du Japon, du Mexique ou du Cambodge et leurs univers tous différents. Maxime sera également sur scène avec son numéro de Quick Change, un spectacle de changement de costume rapide. Le but est également d’attirer des magiciens ou des amateurs passionnés qui vont venir pour la conférence de 17h-» détaille Laurent Boiset. En effet, le Bunny-Magie est également l’occasion par le magicien célèbre Gaëtan Bloom, créateur de magie furieusement drôle de découvrir l’après-midi des techniques inédites, des secrets de présentation et de mise en scène. Et comme l’univers de la magie est pour tout le monde, à 11h, ce même jour, un spectacle de magie réservé aux enfants d’Agnès Descamp se déclinera au 3e Volume du Minotaure en un show gourmand et très bonbon acidulé, un univers magique dont raffole les enfants.