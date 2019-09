Le Triathlon du Perche, 30 ans après !

Il y a 30 ans, l’association Perche Découverte se créait à la ferme de Beaulieu Loisirs au Plessis-Dorin, commune située dans le Perche en Loir et Cher. L’objectif des fondateurs : faire découvrir leur pays au travers d’activités touristiques, sportives, culturelles et de loisirs. L’une des premières initiatives de l’association a été l’organisation d’un triathlon, sport assez peu développé en France à cette époque. A partir de 1989, date de la première édition de la manifestation, 15 éditions du Triathlon du Perche se sont succédé jusqu’à accueillir les épreuves du championnat de la Région Centre.

Belle consécration pour l’association : l’enfant d’un des organisateurs de la manifestation devint même Champion régional de Triathlon, en ayant commencé par aider ses parents à organiser les épreuves. Il pourrait être sur la ligne de départ pour cette nouvelle édition 2019 !

Le Triathlon au Perche est de retour dimanche 22 septembre au domaine de Boisvinet au Plessis-Dorin (41)

A l’occasion du 30e anniversaire de sa naissance, les associations Pays du Perche en Loir-et-Cher et l’US Vendôme Triathlon vous proposent de (re)venir parcourir les chemins du Perche pour un «animathlon» festif au Plessis-Dorin.

Il s’agit d’un cross-triathlon, l’épreuve de cyclisme étant remplacée par une épreuve de VTT, une très belle occasion de découvrir le réseau de chemins de randonnée du Perche en Loir et Cher.

L’objectif est de relancer cet évènement sportif avec, pour partie, les mêmes bénévoles qu’il y a trente ans et le soutien logistique et technique du club de triathlon de Vendôme, lui-même co-dirigé par le fils d’organisateurs de l’époque du Triathlon du Perche.

Les épreuves sont ouvertes à toutes et tous, celles et ceux qui souhaitent s’essayer au triathlon, s’entraîner pour les adeptes de ce sport et redécouvrir l’ambiance du Triathlon du Perche pour les plus anciens.

Au menu :

une formule natation au choix : 250, 500 ou 1 000 m ;

3 parcours VTT : 10, 13, 18 km avec des dénivellations à la portée de tous ;

Et un parcours de 3,5 km de course à pied à faire et refaire…

Pour cette première édition, les organisateurs limiteront le nombre de concurrents à 200.

Après l’effort, le réconfort : les organisateurs proposeront un déjeuner percheron aux participants et à leurs accompagnateurs ainsi qu’aux partenaires et bénévoles, le tout dans une ambiance très conviviale grâce notamment à la présence du groupe musical : La Bouline Trio – qui, pendant les épreuves et le déjeuner, accompagnera les participants dans les efforts et le public dans leurs encouragements.

«La Bouline Trio» est un groupe formé de 3 musiciens issus du Loir-et-Cher, qui partagent une même passion pour la marine de Loire et la marine océane.

Le répertoire du groupe permet au public d’embarquer sur les flots capricieux de la Loire ou tumultueux de l’océan, toujours dans le quotidien ou l’aventure des gens de mer, des «gens de l’eau».

Entre chants traditionnels, interprétations de chansons d’auteurs ou compositions personnelles, «La Bouline Trio» fait vivre le répertoire renouvelé d’une marine ancienne ou actuelle aux sons d’instruments éclectiques : bouzouki, banjo, guitares, basse, accordéon diatonique, flûtes, clarinette, guimbarde, harmonica,…

Ne manquez en aucun cas cet événement ! Départ des épreuves prévu à 10h.

Inscriptions sur https://www.protiming.fr/Runnings/detail/5189

Site internet de la manifestation : http://triathlonduperche.fr

Site de l’association Pays du Perche en Loir et Cher : http://www.perche-loiretcher.fr/

Renseignements épreuves :

Jérôme LEFER, 06 02 31 05 45, US Vendôme triathlon

Secrétariat de la manifestation :

Nicole MULOWSKY, 02 54 80 92 51

Le Petit Vendômois