Un « Vend’Afrik » souffle sur Vendôme du 15 au 23 novembre »

Vendôme devient Ville d’Afrik toute la 3e semaine de novembre grâce à l’association Vend’Afrik. Créée en 2014, la structure organise là la deuxième édition de ce festival ambitieux qui a pour objectif de faire découvrir la culture africaine dans toutes ses expressions. Exposition, concert, rencontre, artisanat, dédicaces, contes, gastronomie…

Ce moment est privilégié pour développer les relations et établir les bases d’un échange partenarial de soutien à des projets d’éducation au développement de la solidarité entre les peuples. Ce n’est qu’en se connaissant mieux que les individus, les groupes sociaux peuvent s’entraider efficacement. Du nord vers le sud comme dans l’autre sens ! Connaissance mutuelle, respect partagé sont les bases de toutes les actions de solidarité internationale qui peuvent être entreprises pour le mieux-être de tous.

Cette semaine de rencontres multidirectionnelles sera l’occasion de découvrir la diversité culturelle et de tisser des liens propices à cette convergence.

Vendredi 15 novembre : rencontre-concert Cap sur l’Afrique de Ouest avec « Le bal des Griots », et son groupe « Les vieilles Pies », avec Gabriel Saglio et trois artistes exceptionnels : Fanta Sayon, Sissoko et Adama Keita (Mali) et Sekouba Bambino (Guinée). Rencontre avec Gabriel Saglio à partir de 18h30. Dégustation de boissons, artisanat africain… Au Minotaure, 18h30-23h, 22€, 18€ adhérent.

Du 16 au 23 novembre : Exposition. Odette du Puigaudeau en compagnie de son amie Marion Sénones a parcouru plus de 15 000 km à travers le Sahara de l’Ouest entre les années 1930 et 1960 ; elle consacra le reste de sa vie à étudier et faire connaître la vie de ces gens, les Maures en particulier. Exposition complétée par des collections privées. Chapelle St Jacques, entrée gratuite.

Mercredi 20 novembre : contes, avec la participation de Véronique Petel et Nicolas Bourdon. Voyage imaginaire en Afrique pour les enfants à travers quelques contes africains, parfois mystérieux, amusants ou tristes… Centre CAF, à Vendôme, 14h30-16h30. Entrée gratuite.

Vendredi 22 novembre : rencontre avec Patrick Tudoret ; temps d’échange et de débat autour de « l’orientalisme », mouvement dont fit partie Eugène Fromentin, peintre écrivain. Chapelle St Jacques, 11h, entrée gratuite.

Vendredi 22 novembre : soirée d’échanges et 2 concerts : En 1ère partie : Rodolphe Respaud (piano-voix). En 2e partie : Electro Bamako. Musique malienne dans ce qu’elle a de plus puissant. Animations et stands d’informations durant la soirée. A la Maison Bégon à Blois, 20h30. 12€ et 9€.

Samedi 23 novembre : Stages de danse afro « Coupé Décalé ». Animé par Aimée (danseuse professionnelle à Paris), org. par l’ass. Kassa’mouv, en partenariat avec Initiatives Afrik Plus. A Formavie, 14h30-16h ou 16h-17h30. 15€ adhérent, 20€ non adhérent.

Samedi 23 novembre : soirée et repas africain. Jeu, animation, intermède musical par « Orange Blues Compagnie ». Salle de l’USV, 19h30. 15€/adulte, 10€/moins 12 ans. Adhérents : 10€/adulte, 5€/moins 12 ans. Résa. avant le 10 novembre, 06 63 26 53 27, vendafrik@gmail.com.

