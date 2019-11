Sportifs et bénévoles à l’honneur

La grande salle du Minotaure était bien remplie pour accueillir la cérémonie annuelle des récompenses individuelles et collectives des clubs sportifs de la ville et de ses bénévoles.

Une cérémonie qui commence traditionnellement par les félicitations du maire, Laurent Brillard entouré de toute l’équipe municipale et de Sam Ba, adjoint en charge du sport. «Sportifs, bénévoles et partenaires, une synergie positive et Vendôme est fier de ses clubs» soulignait le maire. Une manifestation qui permet également aux élus de rappeler l’action publique et l’argent engagé pour que ces clubs puissent s’entraîner. «Une politique sportive menée en collaboration avec le service des sports pour l’entretien du matériel sportif mais également pour les diverses activités comme le péri-scolaire ou le soutien aux clubs par la mise à disposition ponctuelle ou régulière du personnel communal» détaillait Sam Ba.

L’occasion aussi de remercier les clubs sportifs pour les valeurs véhiculées, si importantes, peut-être encore plus aujourd’hui. «Mettre l’accent sur les valeurs comme le respect de l’adversaire, le dépassement de soi, le courage, la persévérance et la patience. Ce sont des valeurs qui ne sont pas uniquement dans les enceintes sportives bien sûr, elles se retrouvent aussi dans la société et à tous les âges de notre existence, mais elles prennent tout leur sens dans un club sportif» poursuivait l’adjoint. Car, au-delà des exploits sportifs mis en avant ce soir-là, le sport apporte le lien social indispensable. Et récompenser dans la même cérémonie les bénévoles c’est aussi insister et proclamer face aux jeunes qui seront les adultes de demain, que sans leur bonne volonté, aucun club ou association ne pourrait survivre.

Alexandre Fleury