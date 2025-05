Oucques-la-Nouvelle se retrouvera à l’heure américaine avec son rassemblement de voitures et motos made in USA. Depuis maintenant plus de huit ans, ce rassemblement de passionnés est un évènement à part entière. On se prend à rêver autour de ces véhicules aussi mythiques, la légende des Etats-Unis, pays des voitures hors normes pour avaler les grands espaces. L’entrée gratuite ne sera pas non plus un frein pour admirer ces belles carrosseries !