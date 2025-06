VW-La Rochette fait son cinéma

Une nouvelle édition, la 4e de VW-La Rochette, se déroulera le dernier week-end de juin sur le site de la gare de Thoré-la-Rochette. Ce meeting rassemble de toute la France entre 300 et 400 véhicules de la mythique marque allemande qui a fabriqué cette fameuse coccinelle et ces combis qui font encore rêver petits et grands.

Organisé par l’association locale VW 41 de Montoire-sur-le-Loir qui rassemble une centaine d’adhérents et de véhicules, le meeting VW-La Rochette se décline sous un thème différent à chaque édition et cette année ce sera «le cinéma» sur ce lieu emblématique des caves troglodytiques du côté de la gare de Thoré.

Un côté vintage également pendant tout le week-end, avec des stands de fringues ou objets mais aussi des produits locaux. Buvette, restauration avec les fameuses frites « maison » et son record de vente à battre, soit 657 kg en 2022 sur ce seul week-end ! Et comme à chaque meeting, l’association fait gagner à la tombola un véhicule garanti authentique contre un ticket à 2€. Pour cette édition ce sera une 1300, rouge et appelée « Cerise », la cerise sur la gâteau !