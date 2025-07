Nouvelle saison pour l’Hectare

L’Hectare-Territoires Vendômois dévoilait en juin la nouvelle saison 2025-2026. Même si la programmation est à la baisse, la qualité des artistes et la pluralité des disciplines sont bien présentes pour de multiples coups de cœur à venir.

Audrey Matel, directrice de L’Hectare-Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette était sur la scène du Minotaure face à un public nombreux ce soir-là, curieux également de connaitre la nouvelle programmation 2025-2026. « Cette nouvelle saison s’est construite dans des conditions un peu particulières puisque vous n’êtes pas sans savoir que nous avons actuellement des contraintes budgétaires et que les services publics dans leur ensemble sont impactés » déclare la directrice au tout début de son intervention. La saison présentée est donc moins dense mais l’on sent bien que la volonté et l’envie sont toujours au rendez-vous et que l’équipe de L’Hectare a travaillé d’arrache-pied pour proposer ces spectacles de qualité.

Cette nouvelle saison s’articule donc autour de 19 spectacles et 26 représentations en continuant d’emmener la culture sur l’ensemble du territoire par la programmation nomade. Dévoilant la saison par discipline, Audrey Matel attache une importance à la découverte et à la rencontre avec des univers artistiques différents. Une programmation pour les curieux qui aiment être surpris, une invitation à ouvrir des portes vers l’imaginaire, la poésie, la réflexion et pour nous connecter à des émotions profondes. Et vu notre quotidien morose actuellement, nous pourrions nous abonner pour tous les spectacles. Cela tombe bien car les prix et les pass n’ont pas augmenté par rapport à la dernière saison !