Vous cherchez une série de romans qui tiendra en haleine vos enfants durant tout l’été ? Glissez «Les royaumes sauvages» dans leur valise !

Barclay Picpus, onze ans, vit à Mornebourg qui, comme son nom l’indique, est un village ennuyeux, où presque tout est interdit. Interdit d’être sale, interdit de courir, mais surtout… interdit de faire de la magie ! Au-delà du village, dans la forêt, règnent les Bêtes, des animaux fabuleux, et les Gardiens des Légendes, des magiciens qui se lient avec elles et acquièrent des pouvoirs magiques. Un jour, alors que Barclay recherche un champignon pour son maître, il s’introduit dans les bois interdits… et se trouve lié par accident à une Bête terrifiante… Chassé de Mornebourg, il débute une quête initiatique qui va lui faire découvir les six Royaumes Sauvages ainsi que les Gardiens des Légendes, qu’ils soient savants, apothicaires, arpenteurs ou protecteurs.

Une série de fantasy jeunesse rondement menée, mêlant aventures, amitié, personnages attachants, intrigue palpitante ! Un univers évocateur, qui nous embarque dans un monde foisonnant. Addictif !