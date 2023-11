Paradis, la revue qu’il faut voir

La revue chartraine fête ses 30 ans et l’on n’est pas déçu.

Restent quelques soirées seulement !

«On y voit des femmes nues, on en est tout ému…» chantait Maurice Chevalier (*). Pourquoi bouder son plaisir ? La grâce et l’excellence des danseuses embauchées avec d’autres artistes par l’association Paradis enchante le public depuis cinq soirées déjà. Elles ne sont pas seules, bien sûr, car, ici, les professionnels viennent renforcer la motivation et le talent d’une douzaine de bénévoles locaux sur scène… Qui en cachent plusieurs dizaines d’autres en coulisse et dans la salle !

Montée sur plus d’un an d’après l’écriture de Franck Antille et de Florent Touchard, la revue Au-delà des mers ! est conforme à la pure tradition. Si les jeux de mots des intermèdes peuvent paraître perfectibles à certains, ils seront vite oubliés par l’enchaînement vif et joyeux des tableaux qui se succèdent, servis par des décors colorés, parfois impressionnants.

La plage et ses cabines de planches, la classe d’autrefois où les écoliers (que nous avons été) rêvent de l’océan, les rencontres pleine danse dans la fièvre du samedi soir avec John Travolta, Partenaires particuliers ou les airs du juke-box…Tout est rythmé, entraînant, allégé par la bonne humeur qui émane des artistes, quels qu’ils soient. On voudrait bien, même, que les refrains d’Hugues Aufray ne soient pas servis qu’en pot-pourri !

Merveilleux acrobates

Sans dévoiler tout, il faut encore saluer l’extraordinaire numéro d’acrobatie du duo Carat formé de superbes jeunes gens : sur un anneau suspendu au-dessus des premières tables, il offre la beauté et les frissons tout à la fois, et l’on retient son souffle, littéralement.

Quant à Sylvain Mathis, chanteur et danseur que Paradis a recruté à Paris, il attire les regards de tous par sa présence et la justesse de ses interprétations. En Freddie Mercury, il séduit même celui qui – comme chante encore Maurice Chevalier – «Sa femme à ses côtés (…) prend l’air détaché».