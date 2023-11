Renaissance de FestiLoir…

«FestiLoir, Folklore de France» avait été créé à Montoire en 1997 pour promouvoir les traditions musicales et chorégraphiques de la région Centre. Avec le temps, ses membres se sont dispersés et l’association est entrée en sommeil en 2008. En 2021, sous l’impulsion de Medhi Henry, président

des jeunes du Festival de Montoire, FestiLoir renaît.:

Cette année-là, un groupe de jeunes bénévoles a décidé de reprendre le flambeau pour la plus grande joie des anciens de l’association, parmi lesquels figure, entre autres, le maire de la ville, Arnaud Tafilet. Ceux-ci leur ont apporté immédiatement leur concours sous forme non seulement d’archives ou de costumes mais aussi et surtout, par la transmission de leur expérience. Beaucoup d’adhérents de l’association sont de très jeunes gens qui poursuivent leurs études loin de Montoire, à Nantes, Orléans, Bourges, Tours et même en Italie ou au Canada. Leur motivation est immense et ceux qui le peuvent n’hésitent pas à se retrouver tous les 15 jours à Montoire pour répéter à l’Espace Mescher ; leur objectif est de faire revivre le folklore de la région Centre-Val de Loire non seulement à travers ses danses mais également ses musiques, ses chants et ses légendes. Actuellement, ils travaillent sur le Berry, un territoire particulièrement riche dans ces domaines.

Dès décembre 2022, FestiLoir a participé au marché de Noël de Montoire puis en 2023 à l’Assemblée du Biquet aux Essarts, avant de se produire à l’Avant-Scène au cours de la 50ᵉ édition du Festival de Montoire. Mathis Barrault, le tout nouveau président, a beaucoup d’ambition pour son groupe dont il veut développer l’action au niveau départemental et régional ; plus tard, il le verrait bien labellisé par le CIOFF France. Dans un avenir plus immédiat, il faut trouver de l’argent, des sponsors, des subventions et toujours plus de bonnes volontés. A Montoire, petite cité de la vallée du Loir, qui accueille un festival à la notoriété internationale comme dans le Vendômois et la Région, nul doute que beaucoup, quel que soit leur âge, souhaiteront les aider à faire renaitre FestiLoir, l’un des vecteurs de la culture traditionnelle du territoire.