Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 17 novembre 20h : spectacle musical

Les swinging poules

Après le succès de leur premier spectacle, Les Poules se jettent à l’eau et reviennent nous enchanter avec un répertoire tout nouveau tout chaud… Cette fois-ci, le trio nous parle de cadences infernales, d’envie d’évasion, et nous délivre au passage quelques recettes indispensables pour devenir des femmes parfaitement heureuses ! Accompagnées de leur pianiste aux doigts d’or, elles font swinguer des chansons des années 50 et 60, mais aussi quelques tubes plus récents, et mettent plumages et ramages au service d’arrangements musicaux soignés, d’adaptations sur mesure, de chorégraphies loufoques…

Avec Florence Andrieu, Charlotte Baillot, Caroline Montier.

Au piano Philippe Brocard

Mise en scène Flannan Obé

Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tél. 02.43.60.76.89. Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tél. 02.43.60.76.89. reservationqda@tourismevba.fr. Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30. Samedi de 14h30 à 17h. Adulte : 12 € /- de 18 ans : 8 €. Tout public – Durée 1h15

Samedi 18 novembre à 17h : conférence

«Le parler sarthois» par S. Bertin

L’érudit Roger Verdier se plaisait à dire que notre patois, «ce n’est pas le queniau infirme du français, mais plutôt un cousin qui n’a pas réussi». Aussi, ce parler local, qui n’est donc nullement une déformation de la langue nationale, mérite qu’on s’y intéresse. Au cours de sa présentation, seront évoquées ses origines, ses caractéristiques et ses perspectives…

Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye Pas de réservation. Participation au chapeau

Samedi 18 nov (14h30-18h30) Samedi 25 et dimanche 26 nov (14h30-17h30) :

expo de Geneviève Vannier

Artiste peintre autodidacte depuis 9 ans, inspirée par l’Afrique, la peinture animalière, les portraits de femmes du monde.

Entrée gratuite

Samedi 2 décembre à 20h30 : Concert

Les copains d’abord

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus. Répertoire varié avec les textes entre autres de Georges Brassens, Jean Ferrat, Johnny Hallyday, Renaud, Hugues Aufray, Maxime le Forestier, Joe Dassin, Edith Piaf, Julien Clerc, Charles Aznavour… Nostalgie, nostalgie…

Avec Guitare et chants : Pascal Robert / Contrebasse : Marité Joubaud / Guitare : Yves Joubaud / Clarinette, saxo, basse : Laurent Hémon / Chant : Jacques Villeneuve