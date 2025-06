Saint-Joseph : une fin d’année sous le signe du théâtre

C’est dans les coulisses de l’auditorium Sainte-Jehanne d’Arc que le club de théâtre du collège Saint-Joseph à Vendôme tisse peu à peu la magie de son prochain spectacle. La représentation aura lieu le 12 juin à 20h, avec une répétition générale prévue à 15h le même jour.

Après plusieurs semaines de répétitions intensives, les 22 élèves du club théâtre du collège Saint-Joseph sont impatients de partager leur travail avec le public. Les costumes sont prêts et la mise en scène est finalisée.

Le jour «J» approche, et chacun se prépare à donner le meilleur de lui-même pour faire vivre le monde enchanté d’Hans Christian Andersen et des frères Grimm. Ce sera l’occasion de redécouvrir la richesse et la complexité de plusieurs contes revisités, tels que Blanche-Neige, Le Petit Poucet, La Belle au bois dormant, etc.

Ce projet artistique et humain n’aurait pas été possible sans l’encadrement de Vincent Rocher, comédien, metteur en scène et réalisateur vendômois. Il n’en est pas à son premier grand projet : l’année dernière, sa représentation à l’auditorium Sainte-Jehanne d’Arc avait rencontré un vif succès, aussi bien auprès des élèves que du public venu nombreux.

La force de ce spectacle repose tant sur des personnages qui semblent tout droit sortis de l’imaginaire que sur des décors soigneusement préparés.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! Que vous soyez passionné de théâtre ou simplement en quête de nouvelles expériences culturelles, cette pièce promet rires et émotions intenses !