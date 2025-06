Trois jours de théâtre et animations à la Possonnière

Du 13 juin au 15 juin, le manoir de la Possonnière vivra au rythme effréné du 3e festival «O Fil du Loir» et ses pièces de théâtre venues directement du festival d’Avignon.

L’association «O Fil du Loir» est constituée d’un groupe d’amis dont certains travaillent dans le milieu artistique et où chacun tient sa place, de la recherche de partenaires à la conception artistique de l’événement. Le souhait de l’association est bien d’apporter une réelle qualité théâtrale tout en parlant de sujets profonds abordés avec humour comme «Rouille et Paillettes», coup de coeur de l’association au festival d’Avignon 2024 présenté le 14 juin qui combine l’humour, la poésie et le grotesque pour raconter l’histoire de la famille Clapier.

Chaque année le festival «O Fil du Loir» a la chance d’avoir un parrain ou une marraine de renommée, présente pendant ces trois jours. Après Alexandra Lamy l’année dernière, pour cette nouvelle édition, c’est Mathilda May qui s’est magnifiquement illustrée au cinéma et qui s’épanouit depuis plus de 20 ans au théâtre en devenant créatrice de ses pièces qui ont toutes remporté d’énormes succès.

Durant ces trois jours de festival, on retrouvera également avant, après et entre les spectacles, «Les Bobines» menées par Armelle Deutch, comédienne et membre active de l’association avec sa joyeuse bande d’invités surprise. Des petites capsules théâtrales sous forme de comédie itinérante qui surgiront à tout moment. D’ailleurs, lors de la soirée d’ouverture, vendredi 13 juin, la comédienne présentera un court métrage qu’elle a écrit et réalisé avec une équipe de vingt-cinq professionnels de l’association «La Cité du film moment».

«O Fil du Loir» présente encore cette année un festival fabuleux dans cet écrin magnifique du manoir de la Possonière, un événement convivial où les comédiens et le public se retrouvent entre les représentations.