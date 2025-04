Soirée solidaire organisée par l’AVF

Devant un public nombreux, l’atelier de théâtre de l’AVF Vendôme dirigé par Laurent Brillard a joué sa pièce « Les solitaires anonymes » mercredi 12 mars à la salle du Temple. Une pièce où s’enchaînent plusieurs sketchs, écrite totalement par les acteurs de l’atelier et mis en scène par Laura. Un théâtre qui casse la représentation classique, car la pièce inclut les spectateurs dans la représentation, les actrices et acteurs amateurs prennent beaucoup de plaisir à jouer et ça se voit ! Cette soirée s’est faite au bénéfice total des Restos du Cœur de Vendôme pour au final une recette au chapeau qui permettra à l’association d’acheter plus de 600€ de denrées alimentaires pour ses bénéficiaires.