Passage de relais à l’USV Tir

Sylvain Debenne, président de l’USV Tir sportif, a présidé sa dernière assemblée générale en mars pour un bilan positif quant à son action au sein du club et des bénévoles toujours motivés et actifs.

La salle était pleine pour sa dernière assemblée générale en tant que président. C’est un signe qui ne trompe pas, le dynamisme d’un club sportif se voit lors des assemblées. Avec 160 licenciés, l’USV Tir est au maximum de ses capacités. «Nous avons été obligés cette année de faire le choix compliqué de ne plus accepter de licences supplémentaires» détaille d’emblée le président. Remerciant les bénévoles pour leur implication, le club n’a pas de salarié et ce sont les bonnes volontés qui ouvrent et ferment le local, qui assurent la sécurité du stand, donnent les cours et instructions et entretiennent les lieux. Des créneaux horaires larges justement pour que chacun puisse venir s’entraîner. «Suite à des plaintes de bruit du voisinage, nous nous sommes adaptés en réduisant le calibre de certaines armes et réduit les horaires d’ouverture, notamment le matin comme pour la distance de 25m, nous avons retardé les entraînement à 10h le samedi et dimanche matin plutôt qu’à 9h» souligne Sylvain Debenne dans son rapport moral.

La première édition du Challenge François Pellerin s’est déroulée en juin dernier et sera renouvelée cette année, sûrement à l’automne, la date n’étant pas fixée encore. L’USV Tir Sportif est engagé également dans de nombreuses compétitions, départementales, régionales, nationales. Certains sportifs et sportives ont des résultats remarquables comme Laureen Jouanest arrivée en individuelle première au championnat régional du 10m et 50m en carabine et qui a des résultats nationaux et internationaux, actuellement en sport étude à Strasbourg. «Les compétitions sont un peu également la défense des couleurs de la ville de Vendôme qui rayonne ainsi grâce à nos athlètes bien en dehors de notre territoire» poursuit le président.

En fin d’assemblée, Sylvain Debenne a passé le relais au nouveau président, bien connu des licenciés, Guillaume Gaillard qui a pu présenter sa feuille de route. «Pour ce qui est de la partie compétition, nous nous trouvons à un tournant car nous avons une génération qui est ou va partir. Nous devons former la relève et donc investir dans du matériel mais également dans l’humain, notamment dans la formation de cadres» conclut le nouveau président.