A la Maison Botanique

laine tour de cou 1

Stage – Laine feutrée : Tour de cou (snood) en laine de mérinos fine samedi 11 octobre, 14h-18h, à la Maison Botanique à Boursay Formatrice : Flora Malan 35€/pers + adhésion. Inscription nécessaire

Lors de cet atelier, vous allez manipuler – avec délicatesse ! – de la laine mérinos fine en ruban peigné. Autour d’un gabarit, vous déposerez deux couches de fibres légères. Avec de l’eau, du savon et du mouvement, vous découvrirez comment transformer la fibre en une matière douce, solide, chaude et respirante : le feutre. Vous repartirez avec votre création parfaite pour l’hiver : un tour de cou décoré.

film documentaire la riviere 002 1 Pour les débutants : découvrir la base technique du feutrage de la laine autour d’un gabarit. Pose d’un décor. Nouvelle technique pour les plus avancés : feutrer avec de la laine fine en ruban peigné. Nouvelle technique de pose.

Film documentaire, La Rivière, de Dominique Marchais mardi 21 octobre, 19h30 à l’Echalier de St Agil, Couëtron-au-Perche. Gratuit / ouvert à tous. Apéro partagé après le film (pensez à apporter des petites choses à partager). Avec l’intervention de Gérôme Guetro, technicien rivière à la Direction des Cycles de l’Eau – CATV

«Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves… Ce long métrage met en lumière à la fois la beauté des rivières, leurs fragilités, les menaces qui pèsent sur elles et surtout les femmes et les hommes qui travaillent pour les préserver.» Documentaire lauréat du prix Jean Vigo.

Atelier vivant – Centre de Loisirs du lundi 20 au vendredi 24 octobre, à la Maison Botanique. Ce Centre de Loisirs «nature» propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local. Nous contacter pour plus de renseignements

La Maison Botanique rue des écoles à Boursay. Tél 02 54 80 92 01 www.maisonbotanique.com
