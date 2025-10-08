Michel Audiard, sculpteur fou d’audaces

Pourquoi un sculpteur de renommée internationale comme Michel Audiard a-t-il pu accepter de participer à la biennale d’Assemblage du 11 octobre au 2 novembre à Vendôme ?

“La rencontre déterminante avec l’artiste vendômois HPO m’a littérallement embarqué. Le travail qu’il conduit avec son équipe de bénévoles et la beauté du grand manège de Rochambeau m’ont convaincu et séduit, Je vais utiliser tout l’espace qu’Assemblage voudra bien m’offrir pour des sculptures d’art animalier grandeur nature, des ” vanités”, des découpés. Aussi des petites pièces pour montrer la diversité du travail de mes collaborateurs”, confie Michel Audiard depuis son atelier de Rochecorbon.( Indre-et-Loire ) aux portes de Tours.

À 74 ans, je suis à l’heure de pouvoir faire ce qui me fait plaisir.”

Chevalier des Arts et Lettres qui expose à travers le monde, Michel Audiard, parent éloigné du célèbre dialoguiste de cinéma, a fait de son nom une marque avec d’insolites stylos personnalisés. Quatre-vingt “Audiard” ont été achetés par l’Elysée et offerts comme cadeau à des chefs-d’état en visite en France.

En région Centre, on lui doit les sculptures animalières de l’ours Pompon devant la gare de Tours et le chien du château de Cheverny, les plaques en découpé de l’émir Abdelkader à Amboise et celle de Michel Delpech à Blois au conseil départemental.

Autodidacte, Michel Audiard accorde une grand importance à la qualité des rencontres qui ont marqué son parcours et galvanisé son inspiration, toujours marquée par la quête de l’insolité, voire de l’impossible, quitte à se battre pour voir aboutir ses projets.

“Je travaille actuellement sur un projet pour le parvis de la gare de Saint-Pierre-les-Corps et toujours sur mon projet vieux de quatorze ans d’une chèvre monumentale, au-dessus de l’autoroute à Sainte-Maure-de Touraine qui devrait voir le jour en 2026. Quant à ma ” Femme de Loire ” que je voudrais voir s’élever aux portes de Tours et qui a suscité beaucoup de polémiques, je ne désespère pas ….”

Au Manège Rochambeau, parvis de l'Hermione à Vendôme du mardi au dimanche de 10h30 à 19h – entrée gratuite. Accès libre aux expositions, concerts et spectacles (nombre de places limité !). Participation aux ateliers sur inscription. ww.asso-assemblages.fr/ Tél 06 89 94 76 60 / contact@asso-assemblage.fr

Elise Peps