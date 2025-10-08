La boxe dans les yeux de Chimène

Combattant, Robert Guettier n’est pas homme à plier face aux obstacles. Quand il tient une idée, il se bat sans compter pour la concrétiser, y compris les plus folles. Imaginer de A à Z une pièce de théâtre en quatre actes sur l’histoire de la boxe en général et des 50 ans de boxe à Vendôme en particulier, il fallait le faire !

C’est cette même volonté farouche qui lui a permis de créer la section locale de l’USV, de la faire vivre et de la porter haut contre vents et marées jusqu’aujourd’hui. Restait encore à trouver comment marquer les cinquante années du club !

Redonner vie au passé

«L’idée du spectacle est née d’une bravade qui, au fil des rencontres, s’est construite», confie l’octogénaire, ancien professseur d’éducation physique au lycée Ronsard. La rencontre fortuite avec Pacal Cabrera, metteur en scène, a fait le reste.

«Je me suis embarqué dans cette histoire juste avec l’idée de trouver un fil conducteur pour mettre la boxe à l’honneur à travers la grande histoire de ce sport de combat et la petite histoire du club, en faisant revenir sur la scène des boxeurs locaux qui ont ravi des titres régionaux, nationaux et internationaux»

De belles retrouvailles en perspective sur la scène du Minotaure qui accueillera des hommes et des femmes qui ont mis l’USV boxe à l’honneur au fil des années.

Pour parfaire le tout, Robert Guettier a encore une autre idée insolite: évoquer les combats de légende de Marcel Cerdan à travers son histoire d’amour avec Edith Piaf. «Là aussi, c’est par bravade et sur le ton de la plaisanterie que j’ai proposé à mon épouse Claude, qui a un joli filet de voix, de reprendre sur scènes des refrains d’Edith Piaf.»

Défi relevé par Claude Guettier avec, à la clef, des cours de chant hebdomadaires depuis novembre dernier avec Luc Brian, coach vocal vendômois.

Robert Guettier qui, à l’été 2024 en qualité de relayeur vendômois de la Flamme olympique, met la boxe en lumière, faisant de ce sport individuel une belle leçon de travail collectif conduit par les sportifs, les entraîneurs et les fidèles partenaires financiers publics et privés de l’USV boxe.

«Le noble art» pour les 50 ans de l’USV boxe, samedi 11 octobre à 20h au Minotaure. Réservations au Minotaure au 02.54.89.44.00. Entrée 15€, 10€ pour les moins de 13 ans.

Elise Peps