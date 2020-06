Balades dans des jardins

Quelques idées pour retrouver le chemin des jardins qui ouvrent à côté de chez vous. Ces sites ont pris en compte les mesures sanitaires en vigueur.

Parc botanique du prieuré d’Orchaise : Parc botanique de 3ha avec plus de 2500 arbres et arbustes du monde entier. Ouvert en juin de 11h à 19h du mardi au dimanche. Plein tarif: 7€, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Place de l’Eglise, 41190 Orchaise.

Jardin du Plessis Sasnières : Lionel le jardinier et Rosamée Henrion ont profité du confinement pour jardiner sans relâche et cela se voit !

Le Jardin du Plessis Sasnières ouvre ses portes aux heures habituelles du jardin de 10h à 18h. La vente des billets se fait exclusivement en ligne sur le site internet du jardin : http://www.jardin-plessis-sasnieres.fr. Les visiteurs devront être munis de masque. La boutique est ouverte en respectant les règles édictées pour les commerces. Le salon de thé proposera des pâtisseries et des boissons à emporter.

Château de Troussay : Parc paysager à l’anglaise de 12ha, aux arbres centenaires et aux essences variées. Ouvert du lundi au vendredi : pour l’instant, 2 visites guidées avec le propriétaire, intérieur et extérieur (expositions et parc). Chaque visite est présentée sous forme d’expérience avec une dégustation à 11h et à 16h30. Durée 1h30. Tarifs 12 et 8€. Le week-end: visite en continu de 11h à 18h avec les équipes. Tarifs 8 et 6€. Durée d’une heure. A Cheverny.

Le Petit Vendômois