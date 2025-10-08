Sorties et loisirsNature et découvertes

Chantier de restauration des mares

restauration des mares avec le cdnpe 1

Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE 41) organise en octobre deux chantiers participatifs de restauration de mares, encadrés par l’équipe du CDNPE. Ces petits plans d’eau, créés principalement par l’homme et qui sont très utiles à la biodiversité tendent à se refermer naturellement au fil des années. En effet, une végétation se développe et retient au fond de l’eau la matière organique qui aboutit au développement d’arbustes puis d’arbres qui finissent par combler la mare. Le CDPNE recherche donc des bénévoles pour les accompagner dans ce projet porté par France Nature environnement de la région, « Objectif Mares » et partager un savoir-faire et des moments conviviaux d’entraide.

Samedi 11 octobre chantier à Santenay. Samedi 18 octobre chantier à Villebarou. Pour toutes modalités d’inscriptions ou de renseignements contacter le CDPNE au 02 54 51 56 70 / contact@cdpne.org
