En octobre, avec Perche Nature

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 19 heures
16 Temps de lecture 1 minute
astronomie 1

Jour de la Nuit : sortie faune nocturne et astronomie
Samedi 11 octobre

Plongez dans la magie de la nuit avec une sortie spéciale dédiée à la faune nocturne et à l’astronomie. Partez à la découverte des animaux qui s’éveillent quand le soleil se couche, puis levez les yeux pour une exploration des étoiles !

RDV à 20h, devant l’église de Couture sur Loir, commune de Vallée de Ronsard. Sur inscription, places limitées.

champignon 1 Sortie champignons
Samedi 25 octobre

Vous voulez savoir comment identifier un champignon ? Cet atelier est fait pour vous ! Retrouvez-nous pour une balade à la découverte des champignons, pour apprendre les bases d’identification. Pas de ramassage, seulement de l’observation.

RDV à 14h, au Bois de l’Oratoire à Vendôme (parking des Fontaines). Inscription conseillée.

Perche Nature, Perche et Vallée du Loir. 4 rue Saint-Denis – Maison Consigny. 41170 Mondoubleau. Tel 02 54 80 11 05. www.perchenature.fr
