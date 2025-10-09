En octobre, avec Perche Nature

Jour de la Nuit : sortie faune nocturne et astronomie

Samedi 11 octobre

Plongez dans la magie de la nuit avec une sortie spéciale dédiée à la faune nocturne et à l’astronomie. Partez à la découverte des animaux qui s’éveillent quand le soleil se couche, puis levez les yeux pour une exploration des étoiles !

RDV à 20h, devant l’église de Couture sur Loir, commune de Vallée de Ronsard. Sur inscription, places limitées.

Sortie champignons

Samedi 25 octobre

Vous voulez savoir comment identifier un champignon ? Cet atelier est fait pour vous ! Retrouvez-nous pour une balade à la découverte des champignons, pour apprendre les bases d’identification. Pas de ramassage, seulement de l’observation.

RDV à 14h, au Bois de l’Oratoire à Vendôme (parking des Fontaines). Inscription conseillée.