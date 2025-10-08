Sorties et loisirsSpectacles

Week-end Brut

Avec déjà l’organisation à Vendôme d’un festival au printemps, la compagnie du Théâtre Brut et ses acteurs professionnels, présentent en octobre son « Week-end Brut » où l’on pourra au 3e Volume du Minotaure voir sur scène deux de leurs spectacles, les 10 et 11 octobre. Un théâtre comme son nom l’indique, brut et décalé, qui peut surprendre, mais qui véhicule un message profond, un univers où tout est possible même s’il y est bien maîtrisé dans sa conception et son jeu d’acteurs. Le prix de ces spectacles est d’un euro le samedi et libre le vendredi, ce qui définit également bien l’esprit de ce théâtre libre comme on l’aime, ouvert au plus grand nombre pour que chacun puisse participer à un spectacle vivant !

Vendredi 10 octobre : «La Chatte» à 20h30. Samedi 11 octobre : «One» à 20h30. Tous les renseignements : www.theatrebrut.fr

 

