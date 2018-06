En juin, le plein de belles choses dans la bourriche

C’est un beau mois de juin qui se profile pour les pêcheurs et apprentis pêcheurs. Les rivières sont à l’honneur, avec de nombreuses animations réparties sur tout le territoire, de Selommes à Montoire, de Couture à Meslay en passant par Marcilly-en-Beauce. Enfin, pour les bonnes volontés qui souhaitent transmettre leur passion et leur expérience aux plus jeunes, l’AAPPMA de Thoré-Montoire recrute des bénévoles. A vos lignes !

La belle semaine des rivières

Début juin, dans le cadre de la Semaine des rivières et du Contrat territorial Loir médian, plusieurs animations sont proposées en Vendômois.

Du 4 au 12 juin, les rivières du département se découvrent pour cette 7e édition de la Semaine des rivières organisée la Région Centre Val de Loire, en partenariat avec les Agences de l’eau, les Départements, les communes et les Syndicats de rivières. Une opportunité pour un public, averti ou non, de découvrir les actions mises en place pour sauvegarder et protéger les cours d’eau de notre région. Comme chaque année, la Fédération de pêche du Loir-et-Cher, de par ces missions de protection du milieu aquatique, est associée à l’événement.

Ainsi elle sera présente sur la Houzée, à Selommes, et sur la Grenne, à Mondoubleau et Sargé-sur-Braye. Ces inventaires, ouverts exceptionnellement au public, sont organisés en partenariat avec Territoires Vendômois et le Syndicat Grenne-Couëtron. Alors, si vous êtes curieux de savoir quels poissons nagent dans les eaux de votre rivière, vous êtes naturellement les bienvenus…

Une école de pêche cherche bénévoles

L’Association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Thoré-Montoire accueille de septembre à décembre, puis de mars à juin, douze jeunes au sein de son atelier «Pêche Nature».

Au rythme d’une séance tous les 15 jours, ces pêcheurs en herbes, encadrés par quelques bénévoles dévoués, découvrent pour certains, se perfectionnent pour d’autres, à l’ensemble des techniques de pêches modernes.

Pour continuer à encadrer ces jeunes et leur prodiguer un encadrement et des conseils de qualité, les responsables de l’association recherchent des bénévoles pouvant donner un peu de leur temps. Alors, si vous êtes pédagogues, patients, que vous aimez transmettre vos connaissances et, le plus important, que vous êtes pêcheurs, n’hésitez pas à contacter l’association. Une journée de formation est organisée le 27 juin par l’animateur de la Fédération. La matinée sera consacrée à la façon d’aborder un groupe et d’encadrer des jeunes. L’après-midi, place à la pratique sur le terrain avec des petits groupes de l’école de pêche locale.

Contact : Adeline Ploux, secrétaire de la l’association de pêche et responsable de l’atelier Pêche Nature.

aappmadethorelarochette@gmail.com

Le Petit Vendômois