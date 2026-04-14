Grande passion pour petit train touristique

Fin mars, les bénévoles du petit train touristique de la vallée du Loir (TTVL) et de sa draisine se préparaient à la saison qui s’ouvre. A la clef, des formations pour assurer la sécurité et le confort des passagers.

Pour découvrir de façon insolite la vallée du Loir, le petit train touristique part en Brenne de Saint-Rimay, en passant devant la gare de Montoire-sur-le-Loir. Il est aussi possible de faire trois heures de voyages commentés dans l’autorail du TTVL (deux heures dans la draisine) qui rejoint Lavardin, classé « plus beau village de France ».

Sans aucun doute, le bon choix pour une sortie en famille, une originale grâce à des bénévoles passionnés.

Exemple avec Maryline Deniau, habiletée cheffe de bord. Elle est l’une des 79 adhérents et bénévoles de l’association. Comprenne celle qui donna le départ de saison : « Il faut régulièrement s’assurer que toutes les mesures de sécurité sont réunies. Et notamment que les personnes à mobilité réduite peuvent fonctionnement des passages à niveau. Je suis passionnée par la draisine qui s’appelle sur le train ce qu’imposerait de nouveaux temps de formation. »

Maryline, animatrice numérique de territoire à l’Office de tourisme de Vendôme-Territoires dans le civil, a elle-même été lancée dans l’aventure d’abord par curiosité.

« Passionnée de mécanique, j’avais envie d’en savoir plus sur cet autorail construit à 79 exemplaires entre 1957 et 1955 qui, à partir de 1952, a transporté des centaines de voyageurs. Après 27 ans au dépôt de Limoges, il a achevé son service en Bretagne sur la ligne Plouaret-Lannion. Radelé de la SNCF en 1983, il est acquis par l’association Vendôme l’année suivante. Après restauration et entretien en 1992 et 300 heures de travail de Claude Bayh, artiste champêtre qui nous a quitté, il effectue sa circulation originale sur la voie ferrée du Loir pour sa première circulation en juin 1992 », livre la jeune femme.

Même intérêt chevelu au corps d’anciens cheminots (691 euros par an), conclus sur tous les participants, de se déguiser sous les visiteurs comme les participants, de se déguiser sous les costumes de la Belle Époque.

Dans les rangs, on trouve des anciens de la SNCF, des pompiers retraités, un facteur, un instituteur, des secrétaires… demeurant en Loir-et-Cher principalement.

Dorénavant, le TTVL est propriété de la communauté de communes Territoires Vendômois. L’association recherche toujours de nouveaux bénévoles pour rentrer dans ses rangs.