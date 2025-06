Pour des vacances au dehors

La Maison Botanique à Boursay organise tout le long de l’année de nombreuses activités nature autant pour les jeunes que pour les adultes. Chaque été, l’association met en place un centre de loisirs, à partir du 7 juillet, ouvert au maximum vers des activités extérieures pour l’accueil, à la journée ou à la semaine, des enfants de 3 à 13 ans.

Avec au maximum de 20 places en un seul groupe d’enfants comme une grande famille, le centre de loisirs de la Maison Botanique oriente ses animations vers la nature avec une particularité, l’apprentissage de l’autonomie. «L’objectif est bien que les enfants passent de bonnes vacances au sein du centre. L’équipe pédagogique a à coeur de favoriser l’autonomie des enfants c’est à dire autant dans la gestion quotidienne du lieu d’accueil comme le fait de mettre la table à midi par exemple que dans les activités. Que les enfants finalement soient acteurs de leurs vacances» souligne Gaëlle Flenner, directrice du centre de loisirs.

Avec évidemment un fil rouge que les animatrices du centre se donnent chaque semaine pour les multiples activités qu’elles proposent, ce sont finalement les enfants qui décident de ce qu’ils désirent faire. «L’année dernière, nous avons taillé un arbuste et les enfants ont passé la semaine à se monter des cabanes et ont fabriqué des cannes à pêche. J’avais même créé un atelier vannerie improvisé qui n’était pas prévu mais qui leur a beaucoup plu. Ils ont appris tout en s’amusant à se servir d’un sécateur et à nouer de la ficelle. La seule chose que nous imposons c’est la sécurité et le respect» poursuit la directrice-animatrice.

Le Centre de loisir est labellisé «Jeunesse et éducation populaire», un agrément qui valorise les actions en accord avec l’éducation populaire c’est à dire en suivant son slogan : «par tous, partout et pour tous» où chacun, que l’on soit enfant ou adulte, est en capacité de permettre une éducation par une autre personne. «Tout le monde peut apprendre de tout le monde, quel que soit son âge». Le Centre de Loisir de la Maison Botanique propose plus une expérience que des activités propres.