40 ans en dansant

L’association du quartier Les Provinces fête ses 40 ans d’existence le 26 juillet avec exposition, spectacle et un grand bal avec Estelle Laroche.

Un anniversaire c’est toujours important et celui d’une association reflète bien son dynamisme ! En 2024, l’association du quartier Les Provinces au nord de Vendôme a pu retrouver un nouveau souffle. S’ouvrant à tous dorénavant, habitants ou non de ce quartier qui a la particularité d’avoir des noms de rue de régions françaises, l’association organise plusieurs actions pour ses membres dans l’année comme des excursions ou des moments festifs comme des repas dansants. Ainsi, Le Quartier des Provinces avec son président, Christian Capelle aidé de son bureau organise fin juillet un anniversaire qui fera date dans l’histoire de l’association. Au programme qui se déroulera de midi à minuit au gymnase Clémenceau, l’association propose le déjeuner avec accès toute la journée à une exposition sur l’histoire du quartier qui a vu sa naissance dans les années 60-70 ainsi qu’une exposition des maquettes de Christian Thénard, habitant le quartier. s’ensuivront les spectacles de la chorale des Chanteurs Vendômois et des accordéonistes de Montoire et enfin à partir de 19h le grand bal avec Estelle Laroche et ses danseuses qui feront danser tous les participants jusqu’à minuit…Place à la fête !