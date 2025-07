Souviens-toi Cornilly !

Après 2 ans d’existence et 5 spectacles réalisés dans l’ouest principalement, l’association Recordatio dépose ses valises dans le Loir-et-Cher, en Sologne précisément, à l’abbaye de Cornilly pour leur nouveau son et lumière autour de ce superbe édifice fondé au XIe siècle.

Écrit et mis en scène par l’association Recordio, « Souviens-toi de Cornilly », ce nouveau son et lumière racontera près de 1 000 ans d’histoire de ce site partiellement détruit mais dont il reste le superbe vestige de l’ancien prieuré. Forts de leurs premières expériences, Recordatio véhicule des convictions qui peuvent fédérer comme rendre hommage à ceux qui ont construit l’Histoire pour mieux la transmettre et mettre en valeur notre patrimoine tout en mobilisant autour d’un projet, une jeunesse qui aurait perdu ses repères et ses valeurs. La vocation de leurs créations reste depuis les débuts de cette aventure de rassembler les générations pour faire (re)vivre le patrimoine à travers des spectacles quasiment professionnels.

Pour cet opus loir-et-chériens, au cœur d’une abbaye millénaire, vous pourrez découvrir un spectacle retraçant l’histoire de ce lieu, ses blessures et ses gloires. Touchant la Touraine, on vivra cette mise en scène autour de la vie paysanne en passant par les croisades menant à Jérusalem et en Italie, on verra revivre Saint martin de Tours, Jehanne de France, le Prince Noir, mais également l’un de nos personnages emblématiques du Vendômois, Pierre de Ronsard. Souviens-Toi de Cornilly est un hommage à tous ceux qui ont édifié ses murs et fera ressurgir des souvenirs et ressusciter une mémoire oubliée.