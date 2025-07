L’église Saint-Pierre rénovée

À Marcilly-en-Beauce, après plus de 20 ans de fermeture, l’église Saint-Pierre est à nouveau accessible au public depuis juin. En effet, l’édifice avait dû fermer pour des raisons de sécurité, le lambris de la voûte et la charpente détériorée mettaient en danger les visiteurs. Avec un montant de travaux pour plus de 290 000€ financés grâce à l’aide à la fois de l’État, de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois, du département, de la région et de la Fondation du Patrimoine, l’église Saint-Pierre datant du XIe siècle retrouve toute sa place avec ses décors peints d’origine et l’embellissement qu’elle a reçus au XVIIIe siècle.