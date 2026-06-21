Musique et concerts

Au son de la musique américaine

Non loin de Bessé-sur-Braye, dans la Sarthe, à Vancé et à Poncé, le festival Eldorado, consacré exclusivement à la musique américaine, s’installe pendant deux jours, les 26 et 27 juin, avec au programme huit groupes et artistes authentiques de blues, folk, soul, rock et country.

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Au son de la musique américaine

A la tête de ce premier festival, après une édition zéro l’année dernière, Michel Pampelune, dans son village sarthois d’adoption, fait partager sa passion de la musique américaine et plus particulièrement à travers cette organisation avec son association Eldorado. «Ce qui m’intéresse, c’est de la partager, que ce soit à michel pampelune page 3 2travers un festival comme Eldorado mais également un magazine, un magasin de disques ou un label», s’enthousiasme Michel Pampelune, qui a été producteur, disquaire, journaliste musical et qui aujourd’hui accompagne les artistes de la sortie de leur album à leur tournée. Être ce passeur, comme il le souligne, et amener la qualité artistique des musiciens présents au festival à la campagne. «Ce serait peut-être plus simple de créer cet évènement en périphérie d’une grande ville avec les artistes américains de renom qui seront présents, mais je désire briser cette barrière en jouant sur le tissu local. Une ouverture sur l’extérieur avec un langage universel : la musique», poursuit-il.

La soirée d’ouverture du Festival Eldorado se déroulera au château de Poncé avec deux artistes intimistes, juste une guitare et une voix. «On sera dans un acte pur et nous recueillerons la substantifique moelle dans un joli écrin du patrimoine de la vallée du Loir». Désirant offrir aux festivaliers un moment subtil et agréable, un festival à la fois convivial, familial et de qualité, Michel Pampelune et ses bénévoles se sont également tournés vers deux vignerons de la région pour accompagner toutes les soirées, ainsi qu’une restauration locale avec des stands de disquaires, de fringues vintage et la présence d’un tatoueur. Un festival de cœur et de passion !

Vendredi 26 et samedi 27 juin – Festival Eldorado à Poncé et à Vancé (72)  Contact et programmation : eldoradomusicfestival.com
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Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

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