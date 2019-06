Tout un programme !

Une nouvelle fois, Figures Libres et le comité des fêtes de Thoré-la-Rochette s’unissent pour vous concocter un «Gare à la Rochette» festif du 14 au 16 juin.

«Gare a la Rochette grandit. Absolument pas en termes de taille : aucun souhait de modifier l’esprit de cet événement avant tout convivial et de proximité. La fête étant seulement de plus en plus belle au fil des années, nous avons décidé d’agrandir à la fois les collaborations et les partages culturels» détaille Victor Neute de Figures Libres.

«Au samedi qui garde l’exact même formule que les années passées (à savoir un programme entre les caves des viticulteurs, la grande scène naturelle, le train touristique, la caravane, les merguez et les croque-monsieurs et madames); s’ajoute un vendredi soir que l’on pourrait appeler «Introduction» avec trois concerts au chai de Benoît Brazilier partenaire de la première heure, et le dimanche après-midi que l’on pourrait appeler «Conclusion» au nouveau site du moulin de la Fontaine en collaboration avec les Ilots électroniques pour un temps familial de musique électronique, de jeux dans l’herbe et de bons produits naturels et locaux» poursuit-il. Et de conclure «pas de bouleversement, toujours une manifestation co-organisée entre le comité des fêtes de Thoré-la-Rochette et Figures Libres, toujours le même esprit joyeux, toujours à entrée libre, toujours pour toutes les générations.»

Vendredi 14 juin:

Le Chai de Brazillier, 19h :

– Spectacle d’Arnaud Aymard et Guillaume Bernard : «Accord»

– Concerts : Gratuit / Stuffed Foxes.

Bar et restauration

Samedi 15 juin :

– à l’Epicerie Les Cocottes, 16h-16h45 : concert Ben + dégustation de vin naturel.

– Dans le train touristique à 18h : concert de Mel Malonga (sur inscription contact@rockomotives.com).

– Site de la gare, 17h30-01h : Concerts :

Thoré Baluche Club / Troy von Balthazar (usa) / We only Said / Bacchantes / Lonski & Classen (ger) / Chorale de Thoré-la-Rochette / La Caravane de Joué la Collectif / Serr Noz / Trois Feat. Pierre Lambla / L’ïle Maurice Russian Techno Club / Zoé / Pop Rock Café / Tilgrin / Medley Time / Hysterical (avec le soutien de l’école de musique de Vendôme) / DJ Plo / Figures Libres Improvisiton

– Jeux pour enfants, bar, restauration

Dimanche 16 juin :

Moulin de la Fontaine, 14h-18h : Les Îlots électroniques avec Arno N’Joy b2b GL8

Gratuit.

Plus d’informations : 02 54 77 06 92

contact@rockomotives.com.

