Changement  de président au  Rugby Club Montoirien

Le Racing Club Montoirien (RCM) se félicite de déménager dans de nouveaux locaux à la rentrée, confirmé par l’adjoint à la municipalité et président de Office municipale des sports de Montoire, Alexandre Landois. En effet, le club abandonne son local-algeco devenu bien trop obsolète. D’ailleurs Pierrick Voland le soulignait dans son rapport moral en donnant à la nouvelle présidente la planification prochaine du déménagement.

Avec 117 licenciés le RCM a plusieurs sections comme le Rugby Loisir avec des victoires au compteur et la section Touch qui prochainement devrait organiser son propre tournoi sur le terrain de la ville. Une section également de Sport et Santé qui regroupe 12 participants et chapeautée par un médecin référent, des ateliers spécifiques de remise en forme. Avec l’Hospitalet de Montoire, la prise en charge de jeunes en fauteuil roulant est devenue primordial pour ces jeunes. « Notre club s’occupe des plus fragiles ce qui nous confère d’être reconnu club inclusif. Nous intervenons également dans 13 écoles primaire pour les élèves entre le CE1 et la CM2 » détaillait Pierrick Voland.

En 2026, a eu lieu la traditionnelle fête Montoire fête son rugb» avec des conditions particulières et certaines épreuves annulées. Enfin, depuis de nombreuses années le RCM travaille conjointement avec l’USV Rugby pour les jeunes U14, U16 et U19 avec récemment une convention de partenariat signée ce qui n’avait jamais été fait jusqu’à maintenant.