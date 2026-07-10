L’agenda du Vendômois Ce mois-ci…
Brocantes et animations commerciales 2 et 4
Brocantes, vide-greniers, bourses, braderies 2, 4
Animations solidaires 4
Portes ouvertes 4
Salons, forums 4
Ventes aux enchères 4
Marché hebdomadaires 4
Arts et culture 4, 6, 8 et 10
Sorties et visites culturelles 4, 6
Expositions 6, 8
Manifestations littéraires 8
Conférences 8
Cinéma, ciné-débats 8, 10
Spectacles et musique 10, 12, 14 et 16
Musique et concerts 10, 12 et 14
Spectacles divers 14, 16
Théâtre 16
Festivals 16
Sorties et loisirs 16, 18, 20 et 22
Fêtes, manifestations 16, 18 et 20
Repas, bals 20
Thés dansants 20
Loto 20
Jeux de cartes 20
Divertissement et concours 20
Pétanque 20 et 22
Sport et nature 22
Evénements sportifs 22
Randonnées VTT et pédestres 22
Sorties nature et découverte 22
Danse 22
Gym et bien-être 22
Ateliers et stages 22
Ateliers créatifs 22
Ecriture, langues, numérique 22
Musique et chants 22
Divers 22
Vie associative 22
Permanences 22
Editorial 3
Festivités du 14 juillet 13
Festival de Montoire 13 et 17
Un été à Lavardin 15
Découvrir Fréteval et le Perche et Haut Vendômois 19 et 23
Animations estivales à Morée 21
Cet été à Villiers sur-Loir 24 et 25
Préparer la rentrée 28 et 29
La recette de Granny 32
Sports en Vendômois 34 et 35
Immobilier en Vendômois 36 et 37
Nos lecteurs en France et dans le monde 38
Sudoku 38
Petites annonces de particuliers 38