Manifestations

L’agenda du Vendômois Ce mois-ci…

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Brocantes et animations commerciales 2 et 4

Brocantes, vide-greniers, bourses, braderies 2, 4

Animations solidaires 4

Portes ouvertes 4

Salons, forums 4

Ventes aux enchères 4

Marché hebdomadaires 4

Arts et culture 4, 6, 8 et 10

Sorties et visites culturelles 4, 6

Expositions 6, 8

Manifestations littéraires 8

Conférences 8

Cinéma, ciné-débats 8, 10

Spectacles et musique 10, 12, 14 et 16

Musique et concerts 10, 12 et 14

Spectacles divers 14, 16

Théâtre 16

Festivals 16

Sorties et loisirs 16, 18, 20 et 22

Fêtes, manifestations 16, 18 et 20

Repas, bals 20

Thés dansants 20

Loto 20

Jeux de cartes 20

Divertissement et concours 20

Pétanque 20 et 22

Sport et nature 22

Evénements sportifs 22

Randonnées VTT et pédestres 22

Sorties nature et découverte 22

Danse 22

Gym et bien-être 22

Ateliers et stages 22

Ateliers créatifs 22

Ecriture, langues, numérique 22

Musique et chants 22

Divers 22

Vie associative 22

Permanences 22

Editorial 3

Festivités du 14 juillet 13

Festival de Montoire 13 et 17

Un été à Lavardin 15

Découvrir Fréteval et le Perche et Haut Vendômois 19 et 23

Animations estivales à Morée 21

Cet été à Villiers sur-Loir 24 et 25

Préparer la rentrée 28 et 29

La recette de Granny 32

Sports en Vendômois 34 et 35

Immobilier en Vendômois 36 et 37

Nos lecteurs en France et dans le monde 38

Sudoku 38

Petites annonces de particuliers 38

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Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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