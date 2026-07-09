Manifestations

“La Fête des Roches”

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
21 Temps de lecture 1 minute
"La Fête des Roches"

la fete des roches inlineCette année, les Roches en fête et la municipalité s’associent pour proposer une journée/soirée d’activités pour tous les âges dès 14h. Au programme, jeux pour petits et grands, stand goûter partagé et un temps fort de parade costumée autour de la légende du serpent du Loir à 17h. Venez découvrir la grande marionnette portée de 20 mètres de long réalisée à l’occasion de ce spectaculaire défilé aquatique et terrestre en musique.

Dès 19h, un bal populaire animé par Estelle Laroche vous est proposé puis la soirée se terminera en beauté avec un DJ set 80/2000

Apportez vos grillades et plats à partager autour des barbecues mis à disposition.

Les organisateurs vous attendent nombreux et nombreuses de toutes communes pour partager cette fête de village intergénérationnelle !

«La fête des Roches mardi 14 juillet de 14h à minuit Au terrain de camping et à la salle des fêtes des Roches l’Évêque Accès gratuit / Buvette sur place /Barbecue à disposition
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
21 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

l agenda du vendomois ce mois ci inline1

L’agenda du Vendômois Ce mois-ci…

il y a 6 heures
Marché de produits locaux  à Meslay

Marché de produits locaux  à Meslay

il y a 3 semaines
Le 7 juin,  fête au château de Rochambeau

Le 7 juin,  fête au château de Rochambeau

il y a 4 semaines
Maisons et balcons fleuris, édition 2026

Maisons et balcons fleuris, édition 2026

il y a 4 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page