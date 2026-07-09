“La Fête des Roches”

Cette année, les Roches en fête et la municipalité s’associent pour proposer une journée/soirée d’activités pour tous les âges dès 14h. Au programme, jeux pour petits et grands, stand goûter partagé et un temps fort de parade costumée autour de la légende du serpent du Loir à 17h. Venez découvrir la grande marionnette portée de 20 mètres de long réalisée à l’occasion de ce spectaculaire défilé aquatique et terrestre en musique.

Dès 19h, un bal populaire animé par Estelle Laroche vous est proposé puis la soirée se terminera en beauté avec un DJ set 80/2000

Apportez vos grillades et plats à partager autour des barbecues mis à disposition.

Les organisateurs vous attendent nombreux et nombreuses de toutes communes pour partager cette fête de village intergénérationnelle !