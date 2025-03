La Villiersoise, 5ᵉ édition

Dimanche 16 mars, deux randonnées au choix avec Villiers Tout terrain : marche ou VTT !

La randonnée VTT est de type cross-country avec un mélange de singles forestiers dans le bois de l’Oratoire et d’autres forêts du nord de Vendôme, et des chemins agricoles plus roulants. L’association Villiers Tout Terrain aura le plaisir de faire découvrir aux participants ses sentiers préférés, autour de Villiers.

Ces parcours vallonnés oscillent entre environ 16km accessibles en famille avec un dénivelé de 200m jusqu’à 51km plus techniques et sportifs avec un dénivelé de 400m. Différentes boucles sont proposées tout au long du parcours principal pour parcourir au choix des distances totales de 23-29-42-48 et 51km avec un dénivelé de 200m pour le 16km à 400m pour le 51km (accessibles Gravel). Le parcours est fléché et une carte en ligne est remise au départ. Pour les plus grands parcours, deux ravitaillements sont prévus. Le port du casque est obligatoire ainsi qu’un nécessaire de réparation crevaison. Pour les moins de 16 ans, une autorisation parentale est requise. Un parking et une aire de lavage sont à disposition. Le tarif est de 6€.

La randonnée pédestre propose différents parcours de 6 à 18km. Le tarif est de 4€.

Pour chacune de ces deux randonnées, le départ est fixé au plan d’eau de Villiers-sur-Loir de 8h à 10h. Les inscritions se font sur place. Il est recommandé de prévoir son gobelet ou 1€ pour consigne sur place.