Sports

70 ans comme l’USV Judo

Samedi 23 mai, l’USV Judo célébrera ses 70 ans ainsi que les 40 ans du jumelage avec les judokas allemands de Gevelsberg : sport, démonstrations, retrouvailles, remises de récompenses l’après-midi et repas au Minotaure rythmeront cette journée anniversaire.

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70 ans comme l’USV Judo

Même si une dizaine de judokas se réunissent dès 1952 à Vendôme pour pratiquer la lutte et le judo, le Judo-Club Vendômois voit officiellement le jour le 15 novembre 1956. Les entraînements se déroulent alors sur un tatami de 32 m2 installé dans le quartier Rochambeau, avec à sa tête le médecin Pierre Chevalier, premier président du club.

Pour célébrer ses 70 ans et les 40 ans du jumelage, le club invite le public au complexe des arts martiaux, le dojo de Vendôme, à partir de 15h30. Au programme : démonstrations sportives, animations et mise à l’honneur de toutes celles et ceux qui ont contribué à écrire la longue histoire du club. La journée se poursuivra par un apéritif au complexe avant un dîner organisé à 19h30 au Minotaure, où membres actuels, judokas allemands et anciens licenciés se retrouveront pour partager ce moment festif.

Gala de Judo – 70 ans de l’USV Judo – Samedi 23 mai à Vendôme  à partir de 15h30 au Dojo et à 19h30 au Minotaure
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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