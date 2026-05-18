70 ans comme l’USV Judo

Même si une dizaine de judokas se réunissent dès 1952 à Vendôme pour pratiquer la lutte et le judo, le Judo-Club Vendômois voit officiellement le jour le 15 novembre 1956. Les entraînements se déroulent alors sur un tatami de 32 m2 installé dans le quartier Rochambeau, avec à sa tête le médecin Pierre Chevalier, premier président du club.

Pour célébrer ses 70 ans et les 40 ans du jumelage, le club invite le public au complexe des arts martiaux, le dojo de Vendôme, à partir de 15h30. Au programme : démonstrations sportives, animations et mise à l’honneur de toutes celles et ceux qui ont contribué à écrire la longue histoire du club. La journée se poursuivra par un apéritif au complexe avant un dîner organisé à 19h30 au Minotaure, où membres actuels, judokas allemands et anciens licenciés se retrouveront pour partager ce moment festif.