Mieux informer, mieux protéger
La brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette sera présente avec son Gend’truck aux dates et lieux suivants :
Thoré le 3 nov. de 9h à 11h
Danzé le 3 nov. de 15h à 17h
Mazangé le 4 nov. de 9h à 11h
Saint-Agil le 4 nov. de 15h à 17h
Pray le 6 nov. de 9h à 11h
Brévainville le 6 nov de 15h à 17h
Couture/Loir le 8 nov. de 9h à 11h
Trôo le 10 nov. de 9h à 11h
Villiers/Loir le 10 nov. de 15h à 17h
Villechauve le 13 nov. de 9h à 11h
Beauchêne le 13 nov. de 15h à 17h
Souday le 17 nov. de 9h à 11h
La Ville-aux-Clercs le 17 nov. de 15h à 17h
Villedieu le 18 nov. de 9h à 11h
Boursay le 18 nov. de 15h à 17h
Epuisay le 20 nov. de 9h à 11h
Crucheray le 20 nov. de 15h à 17h
Morée le 24 nov. de 9h à 11h
Lunay le 24 nov. de 15h à 17h
Ouzouer le Doyen le 27 nov. de 9h à 11h
Thoré le 27 nov. de 15h à 17h
Thoré le 1er dec. de 9h à 11h
Danzé le 1er dec. de 15h à 17h
Mazangé le 2 dec. de 9h à 11h
Saint-Agil le 2 dec. de 15h à 17h