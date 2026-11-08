Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin
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Mieux informer, mieux protéger

La brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette sera présente avec son Gend’truck aux dates et lieux suivants :

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mieux informer mieux proteger
Nature & Co - Black Friday du 27 au 29 novembre 2026 : -15 % sur tout le magasin

Thoré le 3 nov. de 9h à 11h

Danzé le 3 nov. de 15h à 17h

Mazangé le 4 nov. de 9h à 11h

Saint-Agil le 4 nov. de 15h à 17h

Pray le 6 nov. de 9h à 11h

Brévainville le 6 nov de 15h à 17h

Couture/Loir le 8 nov. de 9h à 11h

Trôo le 10 nov. de 9h à 11h

Villiers/Loir le 10 nov. de 15h à 17h

Villechauve le 13 nov. de 9h à 11h

Beauchêne le 13 nov. de 15h à 17h

Souday le 17 nov. de 9h à 11h

La Ville-aux-Clercs le 17 nov. de 15h à 17h

Villedieu le 18 nov. de 9h à 11h

Boursay le 18 nov. de 15h à 17h

Epuisay le 20 nov. de 9h à 11h

Crucheray le 20 nov. de 15h à 17h

Morée le 24 nov. de 9h à 11h

Lunay le 24 nov. de 15h à 17h

Ouzouer le Doyen le 27 nov. de 9h à 11h

Thoré le 27 nov. de 15h à 17h

Thoré le 1er dec. de 9h à 11h

Danzé le 1er dec. de 15h à 17h

Mazangé le 2 dec. de 9h à 11h

Saint-Agil le 2 dec. de 15h à 17h

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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