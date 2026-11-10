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Bientôt franchir la Loire à vélo

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Ce 19 octobre, une nouvelle grande étape fut franchie dans le chantier de la passerelle sur la Loire à Blois : la mise en place du premier tronçon de la charpente métallique. Durant plus de 3 heures, ce ne sont pas moins de 50 mètres et 146 tonnes de charpente métallique qui ont été tirés par un système de câbles au rythme de 8m par heure jusqu’à la première pile. Cofinancé par le conseil départemental, la région, l’Etat et Agglopolys, cet ouvrage d’une longueur de 380 m supportés par 7 piles permettra à terme un franchissement sécurisé de la Loire aux piétons, cycles et chevaux intégré au parcours de La Loire à Vélo pour relier les nombreux sites touristiques ainsi que faciliter les déplacements domicile-travail à vélo.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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