Bientôt franchir la Loire à vélo

Ce 19 octobre, une nouvelle grande étape fut franchie dans le chantier de la passerelle sur la Loire à Blois : la mise en place du premier tronçon de la charpente métallique. Durant plus de 3 heures, ce ne sont pas moins de 50 mètres et 146 tonnes de charpente métallique qui ont été tirés par un système de câbles au rythme de 8m par heure jusqu’à la première pile. Cofinancé par le conseil départemental, la région, l’Etat et Agglopolys, cet ouvrage d’une longueur de 380 m supportés par 7 piles permettra à terme un franchissement sécurisé de la Loire aux piétons, cycles et chevaux intégré au parcours de La Loire à Vélo pour relier les nombreux sites touristiques ainsi que faciliter les déplacements domicile-travail à vélo.