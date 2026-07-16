Camping de La Varenne dans un cadre verdoyant, paisible et convivial.

Il accueille campeurs, cyclotouristes et camping-caristes tout au long de la belle saison.

Ouvert du 1er avril au 15 octobre, le camping municipal de la Varenne propose 41 emplacements pour tentes, caravanes, camping-cars, mobilhomes et chalets, au bord de l’étang et du Loir. Accès direct à la plage surveillée (juillet-août, de 13 h 30 à 19 h, sauf le lundi), pêche, randonnée, vélo et friterie à proximité. Commerces à 500 mètres, wifi gratuit, animaux acceptés et accès PMR complètent l’offre.

Infos 02 54 82 06 16 campingmoree@orange.fr