Grand Carnaval
Dimanches 15&22 fév.
Oucques se mettra aux couleurs du carnaval les 15 et 22 février, avec deux journées festives placées sous le signe de la joie et de la convivialité.
Les rues de la commune accueilleront des chars décorés et des fanfares qui rythmeront les défilés au son de musiques entraînantes. Costumes, animations et bonne humeur seront au rendez-vous pour un événement familial très attendu. Petits et grands sont invités à participer, déguisés, à cette fête populaire organisée avec l’appui des associations locales. Un temps fort de l’hiver à Oucques, à partager sans modération.
Fanfares
- Dimanche 15 fevrier
Les Metronosiques (28)
Note en bulle (41)
Les Zicotins (41)
- Dimanche 22 fevrier
Saint Genou (36)
Black and white (28)
la banda jean (41)
Fête foraine
sur la place du château
samedi 14 et dimanche 15/02
Mercredi 18/02
Samedi 21 et dimanche 22/02
Chars
Char sur l’ iRlande
Char Bob l’ éponge
Char Poisson Clown
Char Roi Lion
11h30 – les 2 dimanches
Aubade à la mairie
Car podium du Département
Les 2 dimanches avec DENIS l’animateur