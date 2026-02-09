Grand Carnaval

Oucques se mettra aux couleurs du carnaval les 15 et 22 février, avec deux journées festives placées sous le signe de la joie et de la convivialité.

Les rues de la commune accueilleront des chars décorés et des fanfares qui rythmeront les défilés au son de musiques entraînantes. Costumes, animations et bonne humeur seront au rendez-vous pour un événement familial très attendu. Petits et grands sont invités à participer, déguisés, à cette fête populaire organisée avec l’appui des associations locales. Un temps fort de l’hiver à Oucques, à partager sans modération.

Fanfares

Dimanche 15 fevrier

Les Metronosiques (28)

Note en bulle (41)

Les Zicotins (41)

Saint Genou (36)

Black and white (28)

la banda jean (41)

Fête foraine

sur la place du château

samedi 14 et dimanche 15/02

Mercredi 18/02

Samedi 21 et dimanche 22/02

Chars

Char sur l’ iRlande

Char Bob l’ éponge

Char Poisson Clown

Char Roi Lion

11h30 – les 2 dimanches

Aubade à la mairie

Car podium du Département

Les 2 dimanches avec DENIS l’animateur