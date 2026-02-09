Actualités

Grand Carnaval

Dimanches 15&22 fév.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 7 heures
23 Temps de lecture 1 minute

Oucques se mettra aux couleurs du carnaval les 15 et 22 février, avec deux journées festives placées sous le signe de la joie et de la convivialité.

Les rues de la commune accueilleront des chars décorés et des fanfares qui rythmeront les défilés au son de musiques entraînantes. Costumes, animations et bonne humeur seront au rendez-vous pour un événement familial très attendu. Petits et grands sont invités à participer, déguisés, à cette fête populaire organisée avec l’appui des associations locales. Un temps fort de l’hiver à Oucques, à partager sans modération.

Fanfares

  • Dimanche 15 fevrier
    Les Metronosiques (28)
    Note en bulle (41)
    Les Zicotins (41)
  • Dimanche 22 fevrier
    Saint Genou (36)
    Black and white (28)
    la banda jean (41)

Fête foraine

sur la place du château
samedi 14 et dimanche 15/02
Mercredi 18/02
Samedi 21 et dimanche 22/02

Chars

Char sur l’ iRlande
Char Bob l’ éponge
Char Poisson Clown
Char Roi Lion

11h30 – les 2 dimanches
Aubade à la mairie

Car podium du Département

Les 2 dimanches avec DENIS l’animateur

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 7 heures
23 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

elus et representants de letat devant les salaries de brandt saint ouen 1

Clap de fin pour Brandt

il y a 3 semaines
orchestre symphonique 1

Chefs d’oeuvre classiques

il y a 4 semaines
abbaye on ice dec 25 1 1

Abbaye On Ice

5 décembre 2025
mondoubleau cpa 1

812e Foire de la Saint-Denis à Mondoubeau

9 octobre 2025
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page