Assemblage et sa prochaine biennale

L’association Assemblage, lors de son assemblée générale, a pu dévoiler sa prochaine grande exposition à Vendôme, 4e édition à l’automne prochain dans le superbe écrin du Grand Manège au Quartier Rochambeau.

L’association Assemblage, qui a pour vocation de rassembler des artistes de la région lors d’une grande exposition commune, propose toute l’année des expositions soit en rejoignant des manifestations d’autres associations, soit dans différents lieux sur le territoire comme avec le restaurant Chez Arti à Lavardin ou en collaboration avec la Maison de la Presse à Vendôme. Avec plus de 7 800 visiteurs pour sa grande exposition en 2023, les bénévoles d’Assemblage remettent le couvert en préparant à nouveau cet évènement exceptionnel, la biennale 2025.

«Cette exposition est attendue, les Vendômois rencontrés nous le réclament, c’est pourquoi nous nous sommes engagés à nouveau dans cette belle aventure où, comme pour les éditions précédentes, nous allons faire se rencontrer à la fois des artistes avec leurs œuvres agrémentées de concerts, ateliers de pratiques contes et films d’animations ou documentaires et des lectures» explique Pierre-Olivier, connu sous son nom d’artiste HPO, président actif . L’objectif de l’association est bien de soutenir l’ensemble des artistes en leur apportant des moyens pour se faire mieux connaître et cette biennale, en préparation, sera à nouveau une véritable et belle vitrine pour leur art.