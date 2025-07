Beau programme d’été au Patio d’Henri

Également brocanteur du «Temps retrouvé» à la Chartre-sur-le Loir (72), notre collaborateur Henri Boillot organise chaque été de belles rencontres dans son «Patio-salon de thé» de l’arrière-boutique.

Au programme pour commencer le 12 juillet après-midi : Pierre Josse, ancien rédacteur en chef du Guide du Routard et Pierrick Bourgault, auteur et photographe de nombreux ouvrages sur le thème du vin et des bistrots qu’ils défendent ensemble. Josse, lui aussi photographe, a voyagé dans le monde entier et se raconte dans un dernier livre : « Voyages : c’était mieux avant ? ». Pierrick Bourgault est bien connu en vallée du Loir et au Mans où « La Mère Lapipe », patronne de bistrot atypique, lui a inspiré son dernier opus.

Le 2 août, autre rencontre exceptionnelle avec Eric Viot, militant infatigable pour la réhabilitation des «fusillés pour l’exemple» de la guerre 14-18. Il présente ses ouvrages et donnera une «causerie» sur son combat à 16 h 30.

Le lendemain 3 août, Henri Boillot et Laurane Sastres liront des poèmes de Sandrine Chamard, entrecoupés d’interludes de Bach par Fabrice Chopin et son alto (16h30).