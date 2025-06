Colloque du tricentenaire Rochambeau

Cela fait deux ans que l’association des Amis de Rohambeau avec son comité scientifique prépare les 300 ans de la naissance du plus illustre de la famille, le maréchal Jean-Baptiste Donatien Vimeur, comte de Rochambeau, un événement qui se déroulera sur deux jours intenses. Au programme, 17 conférences et une table ronde données par des historiens, universitaires et maîtres de conférences éminents pour nous ramener au XVIIIe siècle et pour nous rappeler qui était cet illustre personnage, vainqueur de la bataille décisive de Yorktown qui donna l’indépendance aux états-Unis.

Ce colloque a été traité de façon totalement inédite sur la famille de Rochambeau et son importance locale mais pas uniquement. Un nouvel éclairage grâce notamment à Matthieu Haroux, agrégé d’histoire-géographie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui actuellement travaille une thèse sur le maréchal qui n’avait jamais été réalisée. Une thèse qui sortira en livre par la suite, remplaçant la biographie incomplète de Rochambeau de Jean-Edmond Weelen éditée en 1934. En attendant, fin juin, le Vendômois fêtera dignement cet anniversaire important.

Programme du colloque international du Tricentenaire 1725-2025 au Minotaure

Vendredi 27 juin :

9h 0uverture du colloque

Les Vimeur de Rochambeau en Vendômois

9h30 : «Les horizons sociaux de Rochambeau, en Vendômois et dans le royaume» par Jean Vassort.

10h : «De Vendôme à Blois, pour échapper à l’emprise janséniste» par Jean-Jacques Loisel

10h30 Pause

11h : «Les propriétés des Rochambeau au XVIIIe siècle» par Jean-Jacques Renault

11h30 : «Les transformations de la ville de Vendôme à l’époque de Rochambeau» par Gaël Simon

12h Pause déjeuner

Rochambeau, entre Europe et Amérique

14h15 : «La marquise de Rochambeau chez les Orléans : se voir confier une éducation de prince.», par Pascale Mormiche

14h45 : «Le camp de Vaussieux : Une dispute théorique avant la pratique» par Quentin Censier

15h15 Pause

15h45 : «Rochambeau en Amérique : les raisons d’un choix» par Matthieu Haroux

16h15 : «Les soldats de Rochambeau» par Rober A. Selig

17h : départ pour Thoré-la-Rochette. Visite de la tombe restaurée du maréchal de Rochambeau, suivie de celle de l’église

19h-22h : Cocktail-dinatoire dans les dépendances troglodytiques du château de Rochambeau (sur réservation ; nombre de places limité) suivi d’une conférence : «Un Dragon au service du Roi» par Florence Prudhomme

Samedi 28 juin :

La campagne américaine de Rochambeau

9h : «Dans l’entourage de Rochambeau (Table ronde)» : Louis de Lauberdière (aide de camp de Rochambeau) par Jonathan de Chastenet ; Mathieu Dumas (aide de camp de Rochambeau) et Chastellux (major général) par Iris de Rode ; le livre d’ordres de Rochambeau par Arnaud Blondet

10h : «Public interpretation of the French in Newport (RI) » par Johnny Carawan et Rebecca Bertrand

10h30 : «L’approvisionnement des troupes françaises pendant la guerre d’indépendance américaine (1780-1783) : du SHD à la classe défense» par Marc Boulanger

10h45 Pause

11h15 : «L’opération combinée Terre-Mer entre de Grasse et Rochambeau» par Jean-Marie Kowalski.

11h45 : « Les officiers du génie français dans la guerre d’Indépendance des Etats-Unis » par Martin Barros

12h15 Pause déjeuner

Après l’Amérique, Rochambeau et la Révolution française

14h : «Enjeux et perspectives de la campagne militaire de Yorktown» par le général Vincent de Kytspotter

14h30 : «Rochambeau et l’Alsace» par Guillaume Lasconjarias

15h Pause

15h30 : «Rochambeau, maréchal de France et commandant en chef de l’armée du Nord» par Fadi El Hage

16h: «Rochambeau en héritage» par Jacques-Olivier Boudon

16h30 : présentation d’ouvrages.

17h45 : visite de la ville de Vendôme sur les pas de Jean-Baptiste de Rochambeau et pot à la mairie.