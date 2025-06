Les Artistes du Vendômois en expo

Du 27 juin au 6 juillet, Christelle Bolmio, Joëlle Dubois, Elair, François Gentaz, Josy Moreau-Peter et Jean-Pierre Renard, de l’association des Artistes du Vendômois, exposent et invitent à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme quatre artistes : Marie Guériot-Flandrin, Joss’, Françoise Decorse et Claire Boris.

Marie Guériot-Flandrin

Après une formation à la manufacture des Gobelins et les cours du soir des Beaux Arts de la ville de Paris, Marie GUERIOT FLANDRIN crée et réalise des tapisseries sur métier à tisser de haute-lice depuis plus de 40 ans… Ses sources d’inspiration sont essentiellement les mythes bibliques qu’elle évoque à travers des symboles…

Joss’

Joss’ sculpte la terre depuis 20 ans. Ses préférences vont vers une terre noire, qui renforce la rugosité de l’existence humaine. C’est bien l’humain qui est au cœur de ses créations. L’émotion des corps est pour elle un langage universel. Elle ajoute quelques fois pour rendre le propos plus léger des cires colorées , qui apportent de la douceur à son expression artistique.

Françoise Decorse

Formée par une éducation artistique classique en école d’Art à Nice, Tours puis Paris. Son expression première, comme celle de ses contemporains est née dans la représentation de la réalité. Partant de l’apprentissages de techniques variées, Françoise Decorse a conservé l’usage du dessin tout en privilégiant la pratique de la peinture.

Claire Boris

Sculpteur sur ciment, ça n’a peut-être pas l’air, mais la technique est redoutable. Il n’y a pas d’art sans technique. Elle la travaille depuis plus de trente ans. Ses personnages sont de taille humaine. Ils vivent à l’air libre dans les parcs et les jardins, lorsque l’art faussement plastique rencontre l’art floral. Ils ont parfois l’air absent ou bien l’air songeur ou encore l’air amusé. Ils ont tous un air de famille.