Equip’Auto et bien plus encore...

On ne présente plus Equip’Auto qui fait partie du paysage vendômois depuis 47 ans. Installé sur les anciennes Presses Universitaires de France, en 2015, avenue Ronsard dans un espace de plus de 1200m2, Equip’Auto se lance, avec l’arrivée récente de Jérémy Renard, mécanicien, dans le montage rapide de pièces automobiles avec un nouvel atelier tout équipé, outils et pont 4 tonnes. « Quand on parle d’intervention rapide sur un véhicule, ce sont des services comme les amortisseurs, les freins, les recharges de climatisation ou la vidange. Avec un seul pont et un seul mécanicien, une seule automobile peut être gérée à la fois » détaille Chrystelle Roulet, gérante de la société depuis 25 ans.

Cette nouvelle activité vient compléter la vente de pièces et cet atelier tout neuf aura à disposition, pour ses interventions tout le stock de pièces du magasin, laissant le choix aux clients des pièces multi-marques. « Cette flexibilité du stock et cette possibilité d’avoir plusieurs prix suivant la gamme désirée par le client sur la même pièce nous permet aujourd’hui de proposer un maximum de services compétitifs » poursuit la gérante.

Ainsi Equip’Auto pourra réaliser également les diagnostics des véhicules et le pré-contrôle avant le passage de la voiture au contrôle technique en partenariat avec une entreprise vendômoise. Avec une offre prochaine de pneumatiques qui complètera bientôt l’offre de services, Equip’Auto a la possibilité dorénavant de changer toutes les pièces en vente dans son magasin.