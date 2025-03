Les JEMA à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’association Loir, Arts et Métiers d’Art (LAMA) réunit des artisans qui vivent et travaillent en Vendômois. Cette exposition organisée à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme, samedi 5 et dimanche 6 avril, permet de découvrir des savoir-faire ancestraux et des artisans d’art passionnés par leur métier. Une occasion d’admirer leur travail, la plupart d’entre eux n’ayant jamais exposé à Vendôme lors des JEMA.

Artistes présents à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme samedi 5 et dimanche 6 avril de 11h à 18h (entrée gratuite) :

Aliette Gousseau : Illustratrice. passionnée par le dessin, le croquis et l’aquarelle. présente ses carnets de voyage et ses diverses oeuvres. commandes possibles. Cours de dessin à Vendôme. www.aliettegousseau.fr

Atelier mh Poisson : Ebénisterie et marqueterie, restauration d’objets d’art et de meubles anciens selon les codes de la marqueterie Boulle. Propose des stages. www.atelier-mhp.com.

Céline Carazzo : Sculptures animalières en céramique. Chaque pièce raconte avec humour et simplicité une histoire. Chaque chien est un condensé de tous les chiens qu’elle a rencontrés. https://carazzo.fr.

Manufacture Langlois : Carole Redais, restauratrice de tapisseries et tapis, dirige la manufacture depuis 10 ans. Sacha, dessinatrice de la manufacture et responsable du pôle création, présentera les tapisseries traditionnelles à broder sur canevas en laines d’Aubusson. www.langloistapisseries.com.

Droverland : Recycleur du temps qui passe, bidouilleur hétéroclite, sculpteur métal et pièces de récupération pour occuper l’esprit et un coin dans la maison ou le jardin. https://droverland.weebly.com.

Emilie Lefigie : Illustratrice et céramiste. dans mon fauteuil chaque point au stylo micron, chaque coup de pinceau, chaque entaille dans l’argile me permettent de recréer mes souvenirs. https://emilielefigie.com.

Julie Pion : Créatrice de marionnettes, scénariste et manipulatrice sur scène de marionnettes. explore aussi le pouvoir poétique de la lumière et du papier par le théâtre d’ombres. pion.julie@free.fr.

Atelier bois bleu : Installée depuis 10 ans à Trôo. Marqueterie contemporaine, pièces uniques, coffrets, objets de décoration, sculptures, horloges… https://www.facebook.com/atelierboisbleu

Kaolin’e : Caroline Peltier la douceur et la pureté de la porcelaine blanche. création et conception de pièces uniques destinées aux arts de la table et à la décoration. www.kaoline.org.