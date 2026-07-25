Retour du rucher à Vendôme

C’est en 2013 que le premier rucher municipal avait été installé dans le parc du château de Vendôme. Déplacé dans divers endroits de la ville dans le cadre de convention de partenariat, liant Vendôme à des apiculteurs référencés et depuis 2022, le rucher municipal n’existait plus. Une nouvelle convention a été signée en ce début d’été avec Pierre Daquo, apiculteur qui représente Mille Ailes pour une durée de trois ans. Installé sur un terrain à la Bretonnerie, au sud de Vendôme,, propriété de la ville, ces 4 ruches vont non seulement produire du miel avec 2 récoltes par an mais également devenir un support pédagogique avec la visite des écoles de la ville prochainement.