Expositions multiples  à la Possonnière

On commencera par l’exposition des sculptures dans les jardins du manoir totalement redessinés en 2020. Grâce à l’association des Artistes du Loir-et-Cher et notamment à son ancien président Olivier Durand, lui-même sculpteur à Azé, ces œuvres subliment le jardin où on retrouve 9 artistes et leurs sculptures au milieu des roses et autres bosquets. «La beauté est essentielle, elle sauvera le monde» disait très justement dans son discours, Bernard Jouvin, actuel président des artistes du Loir-et-Cher lors de l’inauguration de l’exposition reprenant la célèbre citation de Dostoïevski.

Ensuite, la visite se poursuivra au frais dans le célèbre manoir où deux expositions sont présentées. D’abord celle de Noa Nathan Nam avec deux créations autour de la rose de poète ; symbole de beauté, d’éphémère et de désir. Deux silhouettes composées de taffetas de soie, dentelle et jeux de contrastes, des créations originales de ce designer des arts et de la mode.

Enfin, à l’étage, les œuvres de Frédéric Lère, artiste peintre avec sa superbe exposition « Des Jardins au Manoir ». Un travail précis sur le végétal mais aussi sur les labyrinthes que l’artiste propose en peinture et également en maquettes bois ou papiers pour l’aider à visualiser ces végétaux sculptés. D’abord celui du manoir qui est le point de départ de son travail sur ceux-ci en passant par l’Italie ou New-York où il réside.

« La maison natale de Ronsard n’est pas simplement un lieu de mémoire mais aussi un lieu vivant où les siècles se répondent. Un lieu d’inspiration, un lieu d’artistes » concluait Claire Granger, vice-présidente de la CATV, en charge de l’attractivité culturelle.