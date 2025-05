Un Rendez-vous avec l’Histoire

Avec une première édition très réussie en septembre dernier pour fêter les 80 ans de la libération de Château-Renault et Montoire, l’association « Paix et Mémoire 1945 » sera chef d’orchestre d’un tout nouvel évènement en ce mois de mai autour des 80 ans de la victoire face au barbarisme des nazis.

Du 29 mai au 1er juin

Camp militaire Alliés sur le site du camping de Vauchevrier (rue de Vauchevrier) à Château-Renault (37)

Jeudi 29 mai : installation du camp, ouvert au public de 14h à 22h

installation du camp, ouvert au public de 14h à 22h Vendredi 30 mai : ouvert au public de 9h à 22h

ouvert au public de 9h à 22h Samedi 31 mai : camp fermé toute la journée

camp fermé toute la journée Dimanche 1er juin : ouvert au public de 9h à 17h.

Vendredi 30 mai

10h30

Cérémonie officielle au monument aux morts de Chateau-Renault (37) en présence de nombreuses personnalités élues, civiles, militaires, d’un vétéran américain, des descendants des familles des Alliés, Churchill, Patton, Leclerc, Jean Moulin, et de Lattre de Tassigny. Raymond Labbé, dernier résistant du catelrenaudais recevra la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur. Avec les cornemuses du 91st Gâtinais Highlander Pipe Band. Convoi de véhicules militaires

14h

Départ des 7 convois de véhicules militaires vers 14 communes du Castelrenaudais

Horaires des présences dans les communes :

de 14h15 à 14h45 : Autrèche, Crotelles, Le Boulay, Les Hermites, Morand, Saunay, Saint Laurent-en-Gâtines

de 15h à 15h30 : Auzouer-en-Touraine, Dame-Marie-les-Bois, La Ferrière, Neuville-sur-Brenne, Nouzilly, Saint Nicolas-des-Motets, Villedomer

16h30

Conférence La vie de Jean Moulin (30mn) au centre de Rencontres

18h

Projection du film «La Petite fille vêtue de liberté» en présence de la réalisatrice Christian Taylor. Au cinéma Le Balzac Entrée gratuite, nombre de places limité.

Samedi 31 mai

9h

Départ du convoi militaire de Château-Renault. Le Boulay, Monthodon, Saint-Arnoult, Montoire-sur-le-Loir

10h30 / 12h

Cérémonie officielle en gare historique de Montoire-sur-le-Loir, en présence de nombreuses personnalités élues, civiles, militaires, d’un vétéran américain des descendants des Alliés Churchill, Patton, Leclerc, Jean Moulin et de Lattre de Tassigny. Avec les cornemuses du 91st Gâtinais Highlander Pipe Band et le concours du Musée Hist’Orius.

15h

Départ du convoi militaire vers Lavardin, Saint-Arnoult, Monthodon, Le Boulay, Neuville-sur-Brenne, Château-Renault

20h30

Grande soirée dansante avec buffet à la Tannerie de Château-Renault avec le célèbre orchestre Maderson and Co et ses 14 musiciens. Soirée et buffet 25€/pers. sur réservation : www.billetweb.fr/rdvh

20h30

Spectacle public gratuit à l’Esplanade de la Tannerie.